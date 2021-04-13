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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 19:39

Врач рассказала, можно ли делать прививку от коронавируса при бронхиальной астме

Эксперт напомнил, что в основе развития бронхиальной астмы могут лежать самые разные причины
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Врач рассказала, можно ли делать прививку от коронавируса при бронхиальной астме

Врач рассказала, можно ли делать прививку от коронавируса при бронхиальной астме

Фото: Александр ГЛУЗ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью «Комсомольской правде» рассказала, можно ли делать прививку от коронавирусной инфекции больным бронхиальной астмой.

Как уточнила специалист, бронхиальная астма является полиэтиологическим заболеванием, когда в основе ее развития могут лежать самые разные причины.

«Есть различные формы и этапы развития бронхиальной астмы, а также факторы риска. Поэтому в любом случае надо проконсультироваться с врачом-терапевтом или пульмонологом, который вас наблюдает. Решение о вакцинации в каждом конкретном случае принимается индивидуально», - отметила эксперт.

Напомним, ранее врач-пульмонолог профессор РАН Кирилл Зыков рассказал о неожиданных выводах врачей, лечащих пациентов с коронавирусом. Он напомнил, что в начале эпидемии ученые предупреждали, что вирус в первую очередь поражает легкие и дыхательную систему, поэтому в группе риска пациенты с астмой, однако на практике все оказалось иначе: астма напротив может снижать риск обострений. Инфекция оказалась опаснее для диабетиков и людей с хроническими болезнями почек

Распространение коронавируса в мире