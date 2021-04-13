МИД России обеспокоен планами Японии сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1

МИД выразил озабоченность планами Японии осуществить сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ждёт от Японии детальных разъяснений всех деталей плана о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Также Москва надеется, что Токио примет меры для сокращения вреда морской среде, сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В заявлении Захаровой также сказано: Россия надеется, что Япония "будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу".

Кроме того, Москва рассчитывает, что при необходимости Япония разрешит изучить радиационную обстановку в регионе после сброса воды с атомной электростанции.

- Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение, - отмечается в заявлении Марии Захаровой.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Японское правительство 13 апреля официально разрешило слить в Тихий океан очищенную от радиоактивных частиц воду с пострадавшей при землетрясении 11 марта 2011 года атомной электростанции "Фукусима-1".

Японские власти также уточнили, что в сбрасываемой с АЭС "Фукусима" воде содержание трития ниже, чем в питьевой. Отмечается, что он будет установлен в 1/40 от национального стандарта и в 1/7 от стандарта ВОЗ для питьевой воды.