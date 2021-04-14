В Госдуме предложили давать оплачиваемый отпуск отцам после рождения ребёнка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат российской Государственной думы Иван Сухарев предложил предоставить отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск после рождения ребёнка. Депутат уже написал соответствующее письмо с инициативой главе российского министерства труда. Об этом в среду, 14 апреля, сообщается издание RT.

Иван Сухарев обратил внимание на то, что в первые дни после родов матери и малышу необходимы особая поддержка и помощь со стороны отца. Парламентарий отметил, что в настоящее время у мужчин есть возможность взять кратковременный отпуск до пяти дней по случаю рождения ребенка, однако данный отпуск не оплачивается работодателем.

- Прошу рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для сотрудников сроком до пяти календарных дней. Семьи могут нести серьезные финансовые затраты при подготовке к рождению ребенка, а также после его появления на свет, - говорится в тексте письма депутата.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 апреля текущего года в России изменились выплаты семьям на детей от трех до семи лет. С начала этого месяца для россиян в зависимости от нуждаемости изменится размер выплаты, которая будет варьироваться в зависимости от доходов семьи.