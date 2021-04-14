Ростуризм предложит меры поддержки туротрасли на фоне ограничений полетов в Турцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Ростуризма предложат дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли на фоне ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом в среду, 14 апреля, заявила глава ведомства Зарина Догузова на своей странице в социальной сети Instagram.

- Уже в работе: снижение взносов в резервный фонд, а также снижение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Соответствующие акты должны быть приняты со дня на день. Мы оперативно рассмотрим и предложим дополнительные финансовые меры поддержки операционной деятельности туристических операторов, - сообщила руководитель Ростуризма.

Напомним, РФ приняла решение временно приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории этих стран. Ограничение полетом будет действовать с 15 апреля до 1 июня текущего 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ростуризм также сформировал меры поддержки туристических операторов. В них вошли отмена взносов в резервный фонд, сокращение или отсрочка по уплате взносов в персональные фонды, а также субсидирование туроператорам вывозных рейсов с территории Турции и Танзании.