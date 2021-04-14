Песков назвал условие деэскалации конфликта в Донбассе

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деэскалация конфликта на востоке Украины произойдет только при отказе украинских вооруженных сил от провокационных действий. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, пришли ли американский и российский лидеры в ходе телефонного разговора к понимаю в части необходимой деэскалации на украинских границах.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. По его словам, незалежная привержена решать ситуацию дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».

Как писали сайт kp.ru, ранее Кремль назвал эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. По словам Пескова, возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для России, однако военной эскалации не хочет ни одна из стран.