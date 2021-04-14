Кто на дачу, кто работать: Россияне поделились своими планами на майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди майские праздники. Это почти мини-отпуск и многие заранее планируют поездки на эти дни. Вот и в этом году многие собирались отправиться на отдых в Турцию, но после закрытия страны 69 процентов россиян вынуждены пересмотреть свои планы. Вместо заграницы они останутся дома или поедут на дачу.

11% продолжат работать, а оставшиеся все таки рассмотрят альтернативные направления для поездок. Такие данные озвучили в сервисе путешествий «Туту.ру».

В сервисе по продаже билетов Aviasales отметили, что сразу после ограничения авиасообщения с Турцией подскочил спрос по другим направлениям, причем как по внутренним, так и по внешним.

Самые популярные направления на майские:

Краснодар, Симферополь, Анапа – спрос вырос на 30%,

Иордания +129%,

Тунис +100%,

Египет +98%).

Данные зарубежные направления россияне выбирают в качестве альтернативы Турции, хотя и очень дорогой. Для сравнения, в мае можно было улететь на отдых в Турцию за 15-17 тысяч рублей, а во перелет в Тунис или Иорданию обойдется в 26 - 40 тыс. рублей. Такой большой разброс цен связан с тем, что прямого авиасообщения с указанными странами у РФ сейчас нет.

Учитывая сложившуюся ситуацию, большинство россиян решили перенести поездки на более поздние сроки.

- Представители туриндустрии ждут открытия курортов Египта, Туниса и больших квот по Греции и Кипру. Эти направления отчасти смогут дать альтернативу Турции на май, - отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее в Роструде напомнили, как будем отдыхать на майские праздники. В мае 2021 года россияне в начале месяца будут дважды отдыхать по три дня подряд: на День Труда с 1 по 3 мая включительно и на День Победы с 8 по 10 мая включительно.

Между этими праздниками будут четыре рабочих дня: с 4 по 7 мая включительно. При этом в пятницу, 7 мая, рабочий день будет сокращен на час.

А вот объединить выходные в одни продолжительные каникулы не выйдет, хотя подобные инициативы уже поступали, сообщает ФАН.