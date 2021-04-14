Турция, последние новости для туристов на 14 апреля 2021

Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией на полтора месяца – с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этой курортной стране. «КП» собрала самые важные последние новости для туристов, ведь это ограничение коснется огромного числа россиян: по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), путевки в Турцию на этот период купили примерно 533 тысячи россиян в общей сумме на 32 миллиарда рублей.

И это только продажи крупных туроператоров. А небольшие и нишевые турфирмы – это еще около 100 тысяч туристов, если добавить сюда тех, кто путешествует самостоятельно, то речь может идти уже о миллионе наших сограждан.

Официально

Глава Ростуризма Зарина Догузова уже выступила с официальными заявлением по этому поводу. Организованным туристам рекомендуется рассмотреть возможность перенести поездку на более поздние даты, или выбрать другие направления на то же время.

Ростуризм попросил туроператоров оказывать туристам максимальное содействие и уже подготовил меры поддержки, чтобы минимализировать последствия ограничений и помочь им выполнить обязательства перед туристами.

Туристы, которые уже находятся в Турции, могут продолжить отдых до назначенной ранее даты или вернуться раньше чартерным рейсом. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что им не стоит беспокоиться – всех вывезут домой, возвратные рейсы сохраняются.

Кроме того, закон обязывает туроператоров вернуть деньги за путевки, но моментального возврата средств ожидать не стоит.

Как вернуть деньги за путевку

Ростуризм составил подробную инструкцию для отпускников, купивших путевки в Турцию или Танзанию на с 15 апреля до 1 июня. Нужно обсудить с вашим турагентом:

1. Возможность смены направления отдыха на те же даты.

Будьте готовы к тому, что за некоторые варианты придется доплатить — это зависит от количества дней, направления и типа отдыха.

2. Перенос поездки на более поздние даты.

3. Отмену тура.

Если же вы решили есть аннулировать тур, Ростуризм советует предпринять такие шаги:

- Составить письменное заявление. Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. Турагент должен подтвердить получение вашего заявления и передать его туроператору.

- Дождаться ответа от туроператора — ему нужно будет согласовать его возврат с отелями и авиакомпаниями.

- Туроператор перечислит деньги на счет туристического агентства, с которым вы заключили договор. Агентство, в свою очередь, передаст эти деньги вам.

«Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде», - напоминают в Ростуризме.

Рейсы

В Турцию остаются по два рейса в неделю по маршрутам «Москва –Стамбул» и «Стамбул – Москва». Также будут осуществляться вывозные рейсы.

Обстановка в Турции

Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает «самый тяжелый период пандемии»: 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции.

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган объявил об ужесточении ограничений из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом: увеличивается продолжительность комендантского часа, временно прерывается междугороднее сообщение.