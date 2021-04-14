В Индии фабрика производила матрасы с набивкой из использованных медицинских масок Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов Индии обнаружили в штате Махараштра фабрику, которая производила матрасы на продажу, набивая их использованными медицинскими масками вместо хлопка. Об этом в среду, 14 апреля, сообщило местное издание India Today.

Полицейские во время осмотра предприятия обнаружили помещения, которые были завалены средствами индивидуальной защиты. Использованные маски для лица сотрудники фабрики применяли в качестве набивки для матрасов. Где предприятие нашло столько масок – неизвестно.

В настоящее время правоохранители возбудили в отношении владельца фабрики уголовное дело. Все обнаруженные на предприятии использованные медицинские маски сожгли, как того и требуют установленные в Индии правила утилизации отходов.

Ранее в сети появилось видео, на котором показали, как в Индии в разгар пандемии в прошлом году изготавливали лицевые маски. Средства индивидуальной защиты на одном из предприятий шили прямо на полу босые мужчины. При этом в небольшой комнате ютились около восьми работников.