Чехия предложила принять саммит Россия-США в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия готова принять саммит Россия - США в Праге. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ян Гамачек.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле сообщили, что Вашингтон предложили провести встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в одной из европейских стран.

«Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи», - написал чешский министр в своем Twitter, напомнив о состоявшийся ранее встречи экс-президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева.

Напомним, в ходе состоявшегося днем ранее, 13 апреля, телефонного разговора американский лидер предложил президенту России провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые затрагивали бы интересы двух стран.