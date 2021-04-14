В Институте детства объяснили, почему нужно защищать детей от «безобидного творчества» Бузовой и Моргенштерна Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре объяснила, почему нужно защищать подрастающее поколение от «безобидного творчества» современных артистов.

-Загляните в плейлист любого подростка, там все от Бузовой, Моргенштерна и до Клавы Коки. Множество «замечательных ребят», произведения которых на 80-90% противоречат здравому смыслу. Это фактически пропаганда наркотиков, алкоголя, беспорядочных связей, - говорит Наталья Агре в беседе с ФАН.

Она отметила, что в подобной среде подрастающее поколение находится с утра до ночи. Никакой оценки безопасности музыкального контента, который получают подростки, не ведется.

- Минкультуры нужно сесть за один стол со студиями звукозаписи и договориться о том, что если мы выносим что-то в область музыки, то нужно защищать детей и подростков, которые на сегодня являются потребителями этого контента, - предлагает выход из ситуации эксперт.

В марте вокруг творчества Моргенштерна разгорелся очередной скандал. Пользователи обратили внимание, что рэпер поет об алчных девицах, продающих свою любовь, под видеоряд с изображением Гитлера.

Пляски на фоне фюрера, во время которых кумир молодежи показывал то ли "класс", то ли какой-то другой похожий жест, народ откровенно возмутили.

Ранее репер оказался замешен в еще одной неприглядной истории. После его скандального клипа для Альфа-банка, мошенники решили нажиться имени исполнителя.

Пообещав пользователям подарки от кумира, они запрашивали данные банковских карт, а после списывали с них деньги, пишет газета "Известия".