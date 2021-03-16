Пляски на фоне Гитлера: Моргенштерна обвинили в пропаганде фашизма

Видимо, серьезная должность заставила публику повнимательнее присмотреться к неоднозначному творчеству Моргенштерна Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одиозный Моргенштерн теперь офисный сотрудник: накануне один из крупнейших банков, для которого артист записал скандальный клип, взял его на работу. Кредиты да ипотеки, понятное дело, рэпер выдавать не будет, его задача - привлечение молодой аудитории: не менее 100 тысяч новых клиентов в месяц.

Видимо, серьезная должность заставила публику повнимательнее присмотреться к неоднозначному творчеству Моргенштерна. В соцсетях развернулись бурные баталии по поводу недавнего выступления в Сочи кумира молодежи. Пользователи обратили внимание, что один из хитов, в котором Моргенштерн поет об алчных девицах, продающих свою любовь, сопровождает видеоряд с изображением Гитлера. Пляски на фоне фюрера, во время которых кумир молодежи показывал то ли "класс", то ли какой-то другой похожий жест, народ откровенно возмутили. Вопрос "а что это, собственно, было?" адресовали новым работодателям.

- Господа-банкиры, вас ничего не смущает? - потребовали ответа клиенты, узрев в картинках пропаганду фашизма. - Почему за демонстрацию нацистской символики, причем в совершенно не прославляющем контексте, одни сидят, а другие получают гонорары?

Пока банк и сам автор молчат, на защиту рэпера встали блогеры. Оказалось, что этот видеоряд совсем не новый - его Алишер Моргенштерн катает по стране уже несколько лет, а кадры с нацистским лидером - популярный среди подростков мультик "Шрек VS Гитлер".

- Чем вас оскорбляет демонстрация ролика, в котором Гитлер показан три раза, два из которых совершает самоубийство? - возразил недовольным краснодарский блогер Олуреми Мустафа. - Мем "Шрек VS Гитлер" давно гуляет по Сети, это суперпопулярная тема из ТикТока. Там тысячи роликов в стиле Шрек против супергерои/рэперы/поп-персонажи и прочее, вот и Гитлер там тоже есть. Это эпатаж, но в чем тут пропаганда фашизма? Комическое изображение фюрера все-таки отличается от пропаганды его идеологии.

Моргенштерна обвинили в пропаганде фашизма

Между тем, по российским законам пропаганда или публичное демонстрация нацистской атрибутики запрещена. За плакаты, одежду, нашивки, рисунки или хвалебные высказывания можно заработать как административную, так и уголовную статью. И даже за постер компьютерной игры со свастикой, выложенный в соцсети, можно нарваться на штраф: таких примеров - десятки по стране.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Моргенштерн - нарушитель?

- Здесь, как и в случае с порнографией, все решает экспертиза. В данном случае, скорее всего, комплексная: лингвистическая и видеотехническая, - комментирует "КП" адвокат Андрей Алешкин. - Только если она установит пропаганду фашизма, можно говорить об ответственности. А пока возмущенные возгласы никакого юридического значения не имеют. Недовольные граждане могут написать заявление в правоохранительные органы, либо заказать независимую экспертизу самостоятельно, чтобы затем ее приобщили к материалам уголовного дела.

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