Байден: США начнут выводить войска из Афганистана 1 мая 2021 года

Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США начнут окончательный вывод войск из Афганистана 1 мая 2021 года, заявил президент США Джо Байден. Он также отметил, что в случае агрессии "Талибана"* решительно ответит на возможные атаки.

- Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно. Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами, - отметил Байден в своей речи, посвящённой американской политике в Афганистане.

Президент США также заявил, что американские военнослужащие и союзники по НАТО выйдут из Афганистана до 20-й годовщины террористической атаки на США 11 сентября.

Байден также рассказал, что решил после консультаций с союзниками и президентом Афганистана Ашрафом Гани завершить самую долгую войну, в которой участвовали США.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, газета WP сообщила со ссылкой на источники, что Байден объявит о выводе американского контингента из Афганистана до 11 сентября. Газета также отмечала, что президент планирует объявить о своём решении 14 апреля.