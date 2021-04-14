НАТО объявила о выводе войск из Афганистана с 1 мая 2021

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО начнёт вывод сил из Афганистана к 1 мая 2021 года, сказано в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

В сообщении альянса также отмечается, что вывод войск из Афганистана планируется завершить в течение нескольких месяцев.

- Мы все вместе сумели сделать так, что Афганистан более не является прибежищем для террористов, организующих теракты против наших стран. Мы сумели помочь созданию сил безопасности Афганистана, которых не существовало. Мы начинаем вывод сил операции "Решительная поддержка" к 1 мая. Вывод пройдет скоординировано и организованно. Все силы покинут Афганистан в течение нескольких месяцев, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц.

Он также отметил, что афганцы должны сами строить мир в своей стране.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что президент США Джо Байден объявил также о выводе войск из Афганистана с 1 мая. Он планирует вывести весь американский контингент до 11 сентября 2021 года - 20-й годовщины со дня трагедии, когда террористы захватили четыре пассажирских самолёта и направили их в башни Всемирного торгового центра.