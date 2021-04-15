Госсекретарь США с главами МИД Франции и ФРГ призвали Россию «снизить напряженность» с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции, Германии, Италии и Великобритании на Фото: REUTERS

Во время своего визита в Брюссель госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с европейскими коллегами – министрами иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании. Как сообщила пресс-служба госдепартамента, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на российско-украинской границе и призвали Москву «снизить напряженность» в отношениях с Киевом.

В сообщении госдепа говорится, что участники встречи в бельгийской столице «подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, высоко оценили сдержанность Украины перед лицом российских провокаций». Речь идет о плановых учениях нашей армии на собственной территории.

«Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряженность в ситуации с Украиной», - цитирует текст заявления американского госдепартамента ТАСС.

Отмечается, что Блинкен с коллегами также обсудили другие «общие приоритеты», в числе которых Афганистан, Иран и Йемен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее примерно с таким же заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Между тем, в Кремле назвали эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для нашей страны, и призвал украинскую армию отказаться от провокационных действий.