Госдеп: Блинкен и Кулеба не обсуждали возможность членства Украины в НАТО

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Брюсселе Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Брюсселе не обсуждал вступление Украины в НАТО.

Об этом в ночь на среду сообщили в госдепартаменте, отметив, что до этого на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран «дело не дошло», собеседники больше уделили внимания дальнейшим реформам на Украине, в частности, необходимых и для вступления страны в Североатлантический альянс.

Представитель госдепа также сказал, что на встрече во вторник Кулеба не обращался к Блинкену с конкретными просьбами о военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Сам же Кулеба заявил, что обсудил с американским коллегой «небезопасное скопление» российских войск возле украинской границы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Незалежной в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе. К слову, в Белом доме говорили, что Соединенные Штаты «решительно поддерживают» стремление Украины стать членом НАТО, однако решение о приеме страны должен принимать сам Альянс, а не США.

Между тем, бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что если НАТО вмешается в ситуацию на юго-востоке Незалежной, Киев может потерять контроль над несколькими областями, однако вряд ли Альянс решит поддержать Украину в Донбассе, да и принимать страну в свои ряды тоже не станет.

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