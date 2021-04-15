На Украине предрекли импичмент Зеленскому «из-за его гражданства»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный заявил, что нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского ожидает импичмент, если будут обнародованы некие «интересные документы» о его гражданстве. Он отметил, что речь идет о «неожиданной информации», которую ему предоставили «новые друзья». Раскрывать детали «сенсации» и уточнять, какие именно документы он имеет в виду, украинский силовик не стал.

«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», - написал Нескоромный в Telegram.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что готов предоставить информацию «патриотическим политическим силам», и пообещал, что после ее обнародования они смогут «войти в историю».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутаты Верховной рады от оппозиции начали собирать подписи за импичмент Зеленскому из-за блокировки трех телеканалов.