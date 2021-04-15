Кравчук объяснил фразу о готовности стрелять «по людям с флагами России» Фото: Максим ЛЮКОВ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук объяснил свои слова о готовности применить оружие в случае «нападения парашютистов с российскими флагами». Политик заявил, что не жалеет о сказанном, ведь, по его мнению, «он не один, кто это сказал».

Напомним, накануне во время интервью с журналистом Дмитрием Гордоном Леонид Кравчук заявил, что дома он хранит боевое оружие, которое готов применить лично против «людей с флагами России», даже несмотря на наличие у него охраны.

- Так сказали бы миллионы, поскольку каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин. Враги нашей страны должны быть выдворены за ее пределы, чтобы их духом тут не пахло, - заявил экс-глава Украины в эфире телеканала «Украина 24».

Политик добавил также, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него не уже стрелковый». Леонид Кравчук заявил, что хотел своими словами доказать, что «каждый житель Украины может защищать свою землю».

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не собирается двигаться к войне с Украиной и не приемлет какую-то возможность такой войны.