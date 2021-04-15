В Гвинейском заливе освободили похищенный экипаж судна с россиянином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похищенный в Гвинейском заливе экипаж корабля Davide B, в составе которого находился гражданин России, сумели освободить. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил представитель нидерландской компании De Poli Shipmanagement, которой принадлежит судно, Кор Радингс.

- Все 15 моряков, которые были похищены пиратами с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, были освобождены. В настоящее время они находятся в безопасности и в относительно хорошем состоянии. Моряки проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои государства, - отметил он в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, корабль Davide B подвергся нападению пиратов 11 марта этого года примерно в 210 морских милях к югу от города Котону. Пираты похитили 15 членов экипажа, еще шесть моряков остались на борту судна. Российское посольство в Нигерии сообщало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин.