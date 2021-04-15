Вакцину «Спутник V» будут производить в Южной Корее Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о производстве российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Южной Корее. Договор был подписан между российский фондом и южнокорейскими компаниями GL Rapha и ISU Abxis. Об этом говорится в четверг, 15 апреля, на официальном сайте РФПИ.

Отмечается, что данное соглашение – первое из трехсторонних соглашений для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Ожидается, что производство отечественной вакцины на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля текущего года.

- Южная Корея – одна из ключевых партнеров по производству вакцины «Спутник V». Благодаря этому соглашению мы ожидаем расширения производственных мощностей для выпуска препарата, - сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что вакцина «Спутник V» уже одобрена в 60 государствах мира с населением около трех миллиардов человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, компании их Южной Кореи намерены производить более 150 миллионов доз вакцины в год.