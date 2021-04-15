Начало серийных поставок самолетов МС-21 перенесено на 2022 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Объединенная авиастроительная корпорация» подтвердила сообщения о том, что начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 перенесено на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 15 апреля.

- Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец текущего года, а первые поставки авиационным компаниям планируются на 2022 год, - говорится в сообщении ОАК.

В корпорации объяснили, что на темпы реализации проекта повлияли торговые ограничения, которые коснулись поставки материалов для производства композитного крыла. Речь идет о санкциях со стороны США в отношении компании «Аэрокомпозит», которая входит в ОАК. Из-за этих ограничений в 2019 году поставки композитов для МС-21 попали под запрет. Оказали влияние также новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы.

Как ранее писал сайт Kp.ru, по словам российского вице-премьера Юрия Борисова, причиной задержки вывода самолета МС-21 на рынок стали американские санкции. Вице-премьер отметил, что РФ уже сумела преодолеть часть связанных с этим проблем, но еще требуется заместить иностранное бортовое оборудование в самолете на российское.