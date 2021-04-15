Зарплаты космонавтов в России превысят 500 тысяч рублей в месяц

В Роскосмосе рассказали о повышении заработной платы космонавтов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал, что заработная плата опытных космонавтов в России превысит 500 тысяч рублей в месяц. При этом у кандидатов в космонавты зарплата будет около 300 тысяч рублей в месяц.

- Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% - чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% - их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем, — приводит слова Овчинникова ТАСС.

Он отметил, что пока зарплаты российских космонавтов почти в два раза ниже, чем в США или Европе. В частности, средняя заработная плата астронавтов NASA составляет 8-9 тысяч долларов, а Европейского космического агентства - 7-8 тысяч долларов.

Первые повышенные выплаты космонавтам должны поступить в ближайшее время.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приближающихся важных изменениях в космической отрасли. Он рассказал о планах РФ перехода на новую ракетно-космическую технику и старт лунных исследований - сначала при помощи автоматических станций, а затем экипажами космонавтов.