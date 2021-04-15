Русские девушки - лучшие в мире в фигурном катании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Щербакова продолжила свою победную серию в сезоне, выиграв короткую программу на командном ЧМ-2021 в японской Осаке. Фигуристка группы Этери Тутберидзе установила личный рекорд в КП, получив 81,07 балла. Аня чисто откатала свою программу, выйдя на лед предпоследней. В своей короткой программе она сделала двойной аксель, тройной флип, и каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Второе место по итогам короткой программы - у Елизаветы Туктамышевой. Она блеснулся в первом прокате на турнире своим фирменным оружием, чисто выполнив тройной аксель. Но сумма у нее пониже, чем у Щербаковой - 80.35 балла.

Промежуточная "бронза" - у японки Каори Сакамото, которая заработала 77,78 балла, что для нее личный рекорд. Рика Кихира, которую уже давно считают перспективной и мегаталантливой в Японии, допустила падение и после короткой программы только на 4 месте с суммой в 69,74 балла.

Сборная России, согласно условиям командного ЧМ-2021, получила благодаря успеху девушек сразу 23 балла в копилку. И после двух видов программы у нас 35 очков. Второе место - за Японией (27), третьи - американцы (25).

Следующий вид программы на командном ЧМ в Осаке - мужское одиночное катание. После чего соревнования первого дня подойдут к концу.