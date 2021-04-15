"Катались как богини!". Татьяна Тарасова оценила прокаты Щербаковой и Туктамышевой

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года российские девушки успешно представили свои первые прокаты. В короткой программе победу одержала Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева заняла второе место. В таком же порядке они были и на недавнем чемпионате мира 2021 в Стокгольме.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступение наших девчонок:

- Великолепные прокаты наших девушек. Они сделали сегодняшнее утро прекрасным — катались как богини! Мы продолжаем этот сезон отличными короткими программами. С невероятно точным техническим исполнением. А какой артистизм у Лизы с Аней — просто нет слов: они так хорошо слышат музыку, так купаются и растворяются в ней, наши девочки находятся просто на другом уровне, - признается Тарасова в интервью Sport24.

Но говорить про итоговый результат выступления на чемпионате мира 2021 Татьяна Тарасова отказалась, сославшись на ряд факторов:

- Про победу в общем зачете пока лучше помолчать. У нас такие мальчики, которые по сравнению с другими мальчиками - совсем не мальчики. На мой взгляд, лучше «доехать» до конца, а потом говорить, - отметила Татьяна Анатольевна.

Соревнования на командном ЧМ-2021 завершатся, напомним, 17 апреля 2021 года.