Путин назвал улучшение качества жизни людей главной целью развития России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назвал улучшение качества жизни людей главной целью развития страны. Глава государства в четверг, 15 апреля, на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив поручил проработать методику оценки качества жизни в российских регионах.

Президент сообщил, что качество жизни в регионах России будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, основанного на мнении местных жителей.

- Главным в национальных целях развития нашей страны является то, чтобы люди жили лучше - в больших городах, в малых населенных пунктах, на всем огромном пространстве России. Прошу агентство АСИ отработать с комиссией Государственного совета по госуправлению методику рейтинга качества жизни в регионах, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании, - сообщил Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил также, что все бессмысленные процедуры и абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые «изматывают и унижают» людей, необходимо немедленно убирать.