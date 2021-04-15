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Политика15 апреля 2021 14:49

Путин поручил убрать из социальной сферы унижающую людей бюрократию

Российский лидер потребовал исключить "бессмысленные требования" и "абсурдные нормы"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин поручил убрать из социальной сферы унижающую людей бюрократию

Владимир Путин поручил убрать из социальной сферы унижающую людей бюрократию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере - ведомственные письма, приказы, инструкции и прочее.

- Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, — заявил Путин на заседании совместно с Госсоветом и АСИ.

По мнению российского лидера, нужно избавляться "от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей", а также вредит работе коллективов социальных учреждений.

Ранее президент России Владимир Путин назвал улучшение качества жизни людей главной целью развития страны. Глава государства в четверг, 15 апреля, поручил проработать методику оценки качества жизни в российских регионах.