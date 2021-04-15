Фермер Олег Сирота раскритиковал идею увеличить майские праздники в России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российский фермер и сыровар Олег Сирота оценил идею увеличить майские праздники в стране. В эфире Радио «Комсомольская правда» специалист отметил, что негативно относится к подобному предложению, поскольку, по его словам, во время праздников и длительных выходных вся экономика в стране тормозится.

- Весь мой жизненный опыт говорит о том, что кто больше работает, тот больше и зарабатывает. Отдыхать и получать деньги - так в жизни не бывает. Посмотрите, ВВП нашей необъятной родины или Германии дает промышленность, заводы. Модернизацию и развитие этих производств сильно тормозят эти длительные безумные каникулы, - подчеркнул Олег Сирота.

Известный сыровар рассказал, что накануне цех одного из его заводов «встал колом» на целый месяц во время новогодних праздников. Олег Сирота заметил, что ни в одной стране мира нет таких длительных каникул, во время которых значительно тормозится экономика страны и не работают даже ключевые организации, например, банки.

- У нас не просто люди отдыхают, у нас вообще колом встает вся экономика. А вы сейчас предлагаете еще и на майские отдыхать. А нам нужно просто соблюдать трудовое законодательство. И люди должны отдыхать в свои отпуска, - заключил фермер.

Напомним, что противоположную точку зрения выразил накануне глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По мнению экономиста, дополнительные и праздничные дни, наоборот, необходимы экономике, поскольку именно в выходные люди тратят больше всего денег и покупают товаров.