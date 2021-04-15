Доллар подорожал на фоне новых санкций США

Доллар подорожал на 0,44 рубля на фоне новых санкций США против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне новых санкций США против России доллар подорожал на 0,44 рублей. Его стоимость составила 77,3 рубля. Это произошло в 15:05 по московскому времени после публикации соответствующих новостей. Курс евро вырос на 0,43 рубля и составил 92,5.

Сообщается, что к 15:33 по московскому времени курс доллара на Московской бирже замедлил рост до отметки в 76,675 рубля. Курс евро продолжает расти на 0,99% до 91,8425 рубля.

Напомним, в четверг, 15 апреля, Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц.Также американские власти запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России.

13 апреля рубль резко начал расти после сообщения Белого дома о разговоре президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также об их возможной встрече. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижался на 1,98 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигал до 75,85 рублей.