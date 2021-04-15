МИД Британии вызвал российского посла

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел Соединённого Королевства в связи с сообщениями и кибератаках на SolarWinds, совершённых якобы российской стороной. Форин оффис также планирует обсудить с дипломатом концентрацию российских вооружённых сил на границе с Украиной.

Кроме того, МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель дипмиссии Владимир Александров. Причина вызова дипломата не уточняется, однако агентство РАР сообщило со ссылкой на источники, что предстоящий разговор связан с новыми санкциями США и ситуацией на восточной границе Украины.