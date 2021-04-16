Российским туристам вернут деньги за несостоявшиеся поездки в Турцию и Танзанию Фото: Виталий КАРНАУХ

Россияне смогут вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых на курортах Турции и Танзании. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что возврат денежных средств предусмотреть в случае аннулирования путевки, приобретенной до 31 марта 2020 года включительно.

- Возвратить туристам или иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 года включительно, - приводит цитату из документа Парламентская газета.

Там же сообщается, что граждане, у которых сорвался отдых, получат компенсации из средств фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия вновь приняла решение на время приостановить полеты в Турцию и Танзанию из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом. Это решение вступило в силу с 15 апреля 2021 года.