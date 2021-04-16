Отдых на российских курортах подорожал до 30% после запрета полетов в Турцию

В России после объявления о приостановлении авиасообщения с Турцией стоимость отдыха на отечественных курортах, в том числе и в Крыму, выросли до 30%. Об этом заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

- Буквально за одну ночь после новостей о закрытии Турции цены на отдых на российских курортах заметно выросли <...> В Крыму рост составил 20-30%, в Краснодарском крае - 10-15%, - рассказал он "Известиям".

При этом эксперт отмечает, что подорожали именно объекты размещения, а не авиабилеты. Также Мкртчян добавил, что сейчас "спрос превышает предложение, особенно это заметно на крымском полуострове, где в принципе мало отелей".