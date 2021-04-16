Байден в речи о России оговорился и неправильно произнес фамилию Путина Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден, выступая в минувший четверг в Белом доме с речью о политике Соединенных Штатов в отношении России, оговорился и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

- Я ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные…, - произнес Джозеф Байден, однако сразу исправил допущенную ошибку, - Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров среди европейских государства.

За пару минут до этого президент США, который нередко допускает ошибки и оговорки во время своих выступлений, чуть было не перепутал слово «эскалация» со словом «вакцинация».

Как сообщал сайт kp.ru, в своей речи Джозеф Байден заявил о необходимости начала деэскалации в отношениях с Россией. Он отметил, что дальнейшие действия между американской и российской сторонами будут проходить в рамках «обдуманного диалога и дипломатии». Американский лидер также отметил готовность Соединенных Штатов к налаживанию отношений с РФ.

Напомним, вчера США ввели против России новый пакет санкций. В перечень вошли ограничения на операции с российским госдолгом, санкции против шести российских технологических компаний, нескольких физических и юридических лиц, а также высылка десяти сотрудников российского посольства в Вашингтоне.