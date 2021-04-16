В США неизвестный открыл стрельбу в отделении почтовой компании FedEx Фото: REUTERS

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на одном из объектов почтовой компании FedEx около аэропорта в американском городе Индианаполис, штат Индиана. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает местное подразделение телевизионной компании ABC, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Полиция выехала на место происшествия примерно в 23:00 по местному времени (в 6:00 по московским часам).

Сообщается, что в результате стрельбы погибли и пострадали несколько человек, однако точное количество жертв инцидента пока что не известно. Человек, открывший стрельбу в Индианаполисе, по предварительным данным, покончил с собой. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельство случившегося.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне стрельба произошла в одной из школ в американском городе Ноксвилл в штате Теннесси. Преступник ранил нескольких человек, в том числе офицера местной полиции.