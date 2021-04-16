Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» включат в программу вакцинации после регистрации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четвертую российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», разработанную научным центром имени Гамалеи, включат в программу вакцинации после регистрации. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, чьи слова приводятся на официальном сайте кабмина.

- Готова уже четвертая отечественная вакцина, в настоящее время она проходит процедуру регистрации. После этого она также будет включена в программу вакцинации. Еще больше людей смогут пройти вакцинацию, защитить себя и своих близких от заболевания, - отметил премьер-министр в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава РФ.

Напомним, центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию препарата «Спутник Лайт» в российское министерство здравоохранения 29 марта, ведомство уже рассматривает заявку. Новая вакцина призвана устранить основной недостаток «Спутника V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации препаратом «Спутник Лайт» нужна лишь одна прививка.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в регионы России отправили первые партии российской вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова.