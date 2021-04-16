Аналитики спрогнозировали курс доллара и евро до конца весны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты спрогнозировали, в каких пределах будет колебаться курс доллара до конца весны. Из-за новых санкций, которые были введены США в отношении госдолга России , американская валюта несколько укрепила свои позиции.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что до начала лета курс доллара будет на уровне 75–78 рублей, а евро — 89–92,5.

Не в пользу рубля будет открытие границ. Это повлечет за собой спрос на валюту.

Аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов отдает валютам больший коридор для колебаний: 76–80 рублей за доллар и 90–94 рубля за евро.

- На пиковых показателях доллар может пробить отметку в 80 рублей, а евро в 95 рублей, но задержаться на них не получится. В целом, показатели будут привычные для россиян, но если не последует более жестких санкций – на вторичный госдолг или отключение от SWIFT, — отметил в беседе с Life.ru Андрей Маслов.

Пока санкции коснулись первичного госдолга – это запрет иностранным инвесторам покупать облигации ОФЗ. 15 апреля рубль отреагировал на запрет резким снижением. Но если не последует ужесточения, то российская валюта отыграет свои позиции.

- Доходность российских ОФЗ на рынке довольно высока (6–8%). На фоне общего падения прибыли это высокий показатель, который привлекает инвесторов, - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Эксперты сходятся во мнении, что запрет на покупку ОФЗ при первичном размещении — это самый мягкий вариант санкций на госдолг. В этом случае нельзя купить долг на первичке, но можно купить эти же облигации сразу после размещения на вторичных торгах.