Минфин РФ разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам денег Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство финансов России разрабатывает законодательные меры по возврату переведенных мошенникам средств физических лиц. Об этом в ходе конференции «Комсомольской правды» «Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?» рассказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Сейчас как раз мы параллельно со Стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер - это … на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет», - сообщил представитель ведомства.

По его словам, такие меры ограничат действия мошенников, а также позволят гражданам, в том числе и пенсионерам, вернуть свои деньги.

Чебескова отметил, что злоумышленники будут придумывать новые способы для обхода введенных мер, но пообещал, что Минфин в ответ будет каждый раз «отрабатывать и решать проблемы».

Глава департамента ведомства также напомнил об инициативе введения цифрового рубля, и отметил его важность.

«Я надеюсь, что нововведения и законодательные, и нововведения, которые в будущем будут возможны - это я говорю про цифровой рубль, - помогут снизить эту проблему и защитить наших граждан», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru ранее Центробанк представил статистику, согласно которой потери россиян от действий кибермошенников в прошлом году выросли в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей. ЦБ РФ сообщил, что в прошлом году было проведено 773 008 банковских операций, совершенных без согласия клиентов, что на 34 процента больше, чем годом ранее.