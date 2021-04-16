Депутат Морозов предложил российский ответ на санкции США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов отметил, что Россия должна соответствующе среагировать на американские санкции и ответить аналогичным образом.

Одним из эффективных ответов, по мнению парламентарий, будет воздействие на американские IT-компании, которые поставляют, в том числе на российский рынок, программное обеспечение, компьютерную технику и контролируют социальные сети.

Именно с воздействия на последние предлагает начать депутат.

- Если мы ограничим действие некоторых соцсетей под благовидным предлогом — потому что они формально не зарегистрированы на территории РФ и часто размещают противоречащий российскому законодательству контент — они лишатся довольно существенной прибыли от рекламы, переходов и кликов. А у нас есть техническая возможность их заблокировать, причем очень серьезно, чтобы даже по VPN нельзя было обойти, — сказал Морозов в беседе с ФАН.

Речь идет о таких популярных площадках, как Facebook, Twitter и Instagram и YouTube.

- Это будет ощутимый экономический урон для американских компаний. А еще достойный удар по их пропаганде внутри России, - заключил депутат.