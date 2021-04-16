Посла США вызвали в Кремль

Посла США в России Джона Салливана вызвали в Кремль
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Посла США в России Джона Салливана вызвали в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому дипломату ответные меры России на новые санкции США.
Напомним, вчера, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 15 граждан России и 25 российских организаций. Белый дом обвинил их в участии в кибератаках и вмешательстве в выборы президента США.
Кроме того, Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.
Обвинения США в адрес России о кибератаке на корпорацию SolarWinds поддержали страны НАТО. Сайт KP.ru сообщал, что вчера также МИД Великобритании и МИД Польши вызвали послов России, а власти Польши объявили трёх российских дипломатов персонами нон-грата.