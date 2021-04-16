"Белавиа" возобновит полёты в московский аэропорт "Жуковский" с 24 апреля 2021

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Жуковский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусская авиакомпания "Белавиа" возобновит с 24 апреля 2021 года полёты в Москву в аэропорт Жуковский, сообщила пресс-служба компании.

- 30 сентября 2020 года мы возобновили рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Пришло время навестить и аэропорт Жуковский. С 24 апреля добавляются рейсы Минск–Москва–Минск в аэропорт Жуковский. Рейсы один раз в неделю (по субботам), - сказано в заявлении на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в пятницу, 16 апреля, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил во время переговоров с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, что страны планируют постепенное восстановить транспортное сообщение. С 30 апреля 2021 года между Минском и Москвой будет ходить поезд "Ласточка". Мишустин также отметил, что вскоре планируется восстановить железнодорожное сообщение с Сочи.