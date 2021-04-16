В Турции зафиксировали максимальное суточное число заболевших COVID-19

С 15 апреля Россия прекращает чартерные полеты с Турцией из-за угрозы коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 16 апреля 2021 года, в Турции зафиксировали более 63 тысяч новых заражённых коронавирусом за сутки. Эта цифра стала рекордной для страны с начала пандемии COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Турции. Предыдущим рекордным показателем стало число заражённых за 14 апреля - 62 797 человек.

За сутки в Турции госпитализировали 2 915 человек. Погибли 289 пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии коронавируса в стране от коронавируса умерли 35 320 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что российский Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 12 апреля 2021 года принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня. Между Россией и Турцией сохранились только рейсы Москва-Стамбул и обратно дважды в неделю.