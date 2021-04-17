SpaceX выиграла контракт NASA на доставку астронавтов на Луну Фото: REUTERS

Компания американского инженера и предпринимателя Илона Маска SpaceX выиграла контракт NASA на осуществление доставки астронавтов на поверхность Луны. Об этом говорится в сообщении на сайте космического ведомства.

- NASA готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis, и наше агентство выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля человека, который безопасно доставит двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны, - сообщает ведомство о своих планах.