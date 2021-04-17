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Здоровье17 апреля 2021 3:49

Тромбоз стал причиной смерти восьми человек после вакцинации AstraZeneca во Франции

Всего в стране сделали более 2,72 миллиона прививок AstraZeneca
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза, который появился у граждан после вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Регулятор отмечает, что по состоянию на 8 апреля 2021 года в стране сделали более 2,72 миллиона прививок AstraZeneca. А неделей ранее специалисты выявили там девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

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