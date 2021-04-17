В МВД объяснили требования к фотографиям на паспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В МВД России гражданам напомнили о том, какими должны быть фотографии для паспорта и какие заметки на документе недопустимы.

В ведомстве объяснили, что фото на документ, удостоверяющий личность, нельзя подвергать художественной обработке, в том числе использовать фотошоп, для улучшения изображения. Также россиян предупредили о недопустимости фотографироваться на основной документ в цветных линзах.

- В целях обеспечения более точной визуальной идентификации граждан приказом МВД России <...> введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз, - рассказали ТАСС в МВД в ответ на соответствующий запрос агенства.