Электронные паспорта в регионах России появятся до 1 июля 2023 года

В России с 2021 года в Москве начнется выдача паспортов в электронном виде. О том, как это процедура будет происходить в других регионах страны, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Отмечается, что так называемые электронные паспортов будет представлять собой пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).

- Планируемый срок начала выдачи ПЭН в Москве - 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, - сообщили в ведомстве в ответ на запрос RT.

В министерстве добавили, что выдача ПЭН будет производиться на добровольной основе.