Видео приземления корабля «Союз МС-17» с тремя космонавтами показал Роскосмос Фото: EAST NEWS

Пилотируемый корабль «Союз МС-17» этим утром совершил посадку в Казахстане. На борту корабля были трое космонавтов с Международной космической станции, которые успешно вернулись на Землю. Видео приземления «Союза МС-17» в субботу, 17 апреля, показал Роскосмос.

Корабль приземлился в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. Он отстыковался от Международной космической станции в 04:34 по московским часам.

Все три члена экипажа космического корабля с помощью спасателей уже вышли из спускаемого аппарата. Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову, затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что самочувствие вернувшихся на Землю космонавтов хорошее.

- Сегодня была проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17». Самочувствие экипажа хорошее По докладу спасательных служб, СА вертикально., - написал он в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщал сайт Kp.ru, сейчас на Международной космической станции продолжают работу семь членов экипажа, в том числе двое российских космонавтов.