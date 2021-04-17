Туктамышева - о победе на командном ЧМ: «Великий момент для сборной России — мы слышали гимн страны»

Елизавета Туктамышева: «Сегодня был великий момент для сборной России — мы слышали гимн страны» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании, фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала победу российской сборной на командном ЧМ в Японии.

Сборная России впервые в истории выиграла турнир, набрав рекордный 125 очков. Капитан российской команды Елизавета Туктамышева принесла в копилку команды 21 балл: спортсменка заняла второе место в короткой программе и стала третьей в произвольной.

- Это по-настоящему праздник. А в этом году — праздник вдвойне, потому что сезон был очень сложным. Для нас было крайне важно, чтобы здесь был флаг России. Сегодня был великий момент для нашей команды — мы слышали гимн страны. Это значит очень многое. Мы по-настоящему этим насладились, - цитирует слова фигуристки сайт «Sport24» в субботу, 17 апреля.

Напомним, что фигуристы российской сборной получили право выступать под флагом РФ на командном чемпионате мира 2021 в Японии. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что на этот турнир решение CAS не распространяется. Дело в том, что запрет на гимн и флаг России действует до декабря 2022 года на всех мировых первенствах, однако соревнования в Японии носят статус ЧМ неофициально.