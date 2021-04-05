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Спорт5 апреля 2021 17:58

WADA - не указ. Почему на командном ЧМ-2021 российские фигуристы выступят под флагом своей страны

Турнир в японской Осаке не подвластен санкциям
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Анна Щербакова выступит на командном ЧМ по фигурному катанию.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристы сборной России получат полное право выступать под флагом нашей страны на командном чемпионате мира 2021. Турнир пройдет в японской Осаке на следующих выходных и уже точно известно - там будет именно сборная России, а не "Сборная Федерации фигурного катания", как было на ЧМ-2021 в Стокгольме. Почему так? Тут возникла хитрая лазейка.

- На турнир решение Спортивного арбитражного суда не распространяется, - пояснил ТАСС гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Все дело в том, что запрет на использование государственных символов и гимна России для наших спортсменов действует до декабря 2022 года. А вот предстоящий турнир в Японии носит оригинальное название World Team Trophy. А командный чемпионат мира - это неофициальное его название.

За сборную России на предстоящем турнире, напомним, выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.