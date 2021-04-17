Раскрыты гонорары российских фигуристок после победы на командном ЧМ в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сборная по фигурному катанию заработала 240 тысяч долларов за выступление на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

За победу российские спортсмены получат 200 тысяч долларов. По 15 тысяч долларов заработали победители в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, победившие в танцах на льду.

Анна Щербакова, которая заняла первое место в женском одиночном катании, заработала десять тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил один миллион долларов.

World Team Trophy – коммерческий турник, который проводится Федерацией конькобежного спорта Японии. На турнире сборная РФ набрала 125 баллов и впервые в истории одержала победу в общем зачете командного чемпионата мира.

Ранее Анна Щербакова после победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме получила гонорар на сумму в 4,9 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему русские фигуристы - лучшие в мире. Пять простых выводов после победы сборной на командном ЧМ-2021

"КП" называет причины успеха нашей команды на турнире в Осаке (подробности)