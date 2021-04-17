Гарри и Уильям на похоронах принца Филиппа шли порознь. Фото: REUTERS

Принцы Гарри и Уильям на похоронах герцога Эдинбургского шли порознь. Прощание с принцем Филиппом было организовано в Виндзорском дворце.

Ранее Гарри вернулся на родину, чтобы проститься с дедушкой. Принц обязан выдержать карантин, но ему разрешили присутствовать на похоронах вместе с остальными членами королевской семьи, если его тесты на коронавирус покажут отрицательный результат.

Между принцами поставили старшего внука покойного, Питера. Фото: REUTERS

Причиной распределения королевских особ на похоронах стал регламент. Согласно ему, принцы должны соблюдать очередность по возрасту. Между Гарри и Уильямом поставили старшего внука покойного, Питера.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевство, отказавшись от высоких статусов. в своем интервью Опре Уинфре они рассказали о конфликтах в Букингемском дворце, связанных с рождением их первенца. По словам, Меган многие переживали за цвет кожи будущего ребенка.

Прощание с принцем Филиппом было организовано в Виндзорском дворце. Фото: REUTERS

Напомним, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. В Великобритании объявлен национальный траур. Принца Филиппа похоронят в Виндзоре. Церемония прощания проходит в узком кругу королевской семьи.

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