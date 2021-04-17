Убитая горем Елизавета II на похоронах принца Филиппа осталась совсем одна

Королевский Bentley остановился рядом с гробом принца Филиппа. Фото: REUTERS

Королева Елизавета II вытирала глаза, когда сопровождала гроб принца Филиппа из Виндзорского замка в часовню Святого Георгия.

На церемонии прощания в часовне ей пришлось сидеть одной из-за коронавирусных ограничений.

94-летний монарх прибыла, когда играл государственный гимн. Королевский Bentley остановился рядом с гробом принца Филиппа.

Королева смотрела в даль, пока стреляли пушки и звонили колокола в память о герцоге. Затем ее отвезли в часовню Святого Георгия вместе с ее фрейлиной леди Сьюзан Хасси, но усадили в одиночестве в ряд деревянных кабинок.

На церемонии прощания в часовне королеве пришлось сидеть одной из-за коронавирусных ограничений. Фото: REUTERS

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля. В королевстве объявлен национальный траур.

На похороны дедушки прилетел и принц Гарри. Но согласно регламенту, он был отделен от Уильяма старшим внуком покойного, Питером.

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