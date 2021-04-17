ФСБ: задержанные планировали военный переворот в Белоруссии на 9 мая

В ФСБ сообщили, что двое задержанных планировали военный переворот в Белоруссии на 9 мая, а также покушение на президента республики Александра Лукашенко.

Политолог Александр Федут и адвокат Юрий Зенкович планировали военный переворот в Белорусии 9 мая, а также покушение на Александра Лукашенко.

По полученной от КГБ информации, Зенкович и Федута вели переписку в чатах одного из мессенджеров, а в Москве решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии, который должен был, по их мнению, согласиться на военный переворот в стране в день празднования Победы.

Ранее президент республики Беларусь заявил о задержании группы людей, которые при участии американских спецслужб готовили покушение на него и его детей. Он отметил, что двоих его сыновей должны были похитить и посадить в погреб. Лукашенко отметил, что любые такие действия в отношении его семьи будут иметь серьезные последствия.